عبدالله الرويشد يُطلِق جديده بعنوان "سولف علي"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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""الخليج 365"" من بيروت: انتهى المخرج اللبناني بسام الترك من تصوير ومونتاج وإخراج أحدث أغنيات الفنان القدير عبد الله الرويشد بعنوان "سولف علي" التي عُرِضَت مؤخراً عبر موقع قناة روتانا على YouTube. وهي من ألحان "الرويشد نفسه"، وكلمات الشاعر مطيع العوني، وتوزيع جورج قلته، ومكس وماستر الأوديو للمهندس إيهاب نبيل. علماً أنها لاقت تفاعلاً، وتخطت حاجز المليون مشاهدة بفترةٍ قصيرة جداً.



الترك

ولقد أبدى المخرج بسام الترك سعادته بتجديد التعاون مع "الرويشد"شاكراً الثقة الذي منه إياها، وقال: "الفنان عبد الله الرويشد سفير الأغنية الكويتية والخليجية، فنان ذو قيمة كبيرة للفن الخليجي والعربي، ويتميز بإحترامه الشديد لعمله. وهو ما أظهره خلال تصوير الأغنية على مدار يومين كوجوده بموقع التصوير باكراً وحتى نهاية اليوم لأكثر من 12 ساعة يومياً عكس الكثير من النجوم في الوقت الحالي_ مع إحترامي للجميع". مضيفاً: "إنه يراعي كل الإجراءات باحترام شديد، لأنه يحترم جمهوره وفنه وصورته. وهذا يزيدني فخراً وإعتزازاً بالتعاون معه مجدداً في العام 2020. فقد تابع معنا منذ أول يوم بدء التحضير للكليب. من القصة إلى المكان وتحضير الملابس وكل شيء، وهو أمر جداً مهم لإخراج صورة قوية ملفتة للعمل" .

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وشدد "الترك" على أن كل عمل إخراجي يقف خلفه فريق عمل يعمل بجهد أثناء التحضير والتصوير وبعده، وهو ما يحتاج أقله لعشرين يوم أو أكثر من التحضير المحترف، شاكراً فريق عمله من شركة A2B للإنتاج، ومدير التصوير سمير كرم ومسؤول المونتاج والألوان همام غزال. مع الإشارة إلى أن تصوير العمل تم تحت إشراف ومتابعة المدير التنفيذي في شركة روتانا وإدارة أعمال عبد الله الرويشد "شربل دوميط".