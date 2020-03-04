سمية الخشاب في الاستوديو وبلقيس بصحبة زوجها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

سمية الخشاب

نشرت الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها داخل "الاستوديو".

إنجي شرف

نشرت الفنانة إنجي شرف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

هند عبدالحليم

نشرت الفنانة هند عبدالحليم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال أنيقة.

ديانا حداد

نشرت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بتطبيق "سناب شات".

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بلقيس فتحي

نشرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان بن عبداللطيف، وعلقت عليها: "حبي".

نادين نسيب نجيم

نشرت الفنانة اللبنانية نادية نسيب نجيم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام،ة صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

إيساف

نشر الفنان إيساف، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له من كواليس تصوير إحدى أغانيه.

بسمة بوسيل

نشرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

نوال الزغبي

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بجوار "فيل".

سارة نخلة

نشرت الفنانة السورية سارة نخلة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان أبيض أنيق.