دخل موسوعة جينيس وهذا أصعب مشهد قدمه على المسرح.. حكايات محمد صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

يحتفل اليوم الفنان والممثل والكاتب والمخرج المصري محمد صبحي بعيد ميلاده، إذ ولد في مثل هذا اليوم 3 مارس عام 1948، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وتم تعيينه معيد في المعهد.

وفي مطلع ثمانينيات القرن الماضي أسس فرقة (ستوديو 80) مع صديقه وزميله في الدراسة الكاتب المسرحي لينين الرملي، واللذان قدما معا مجموعة من المسرحيات التي لاقت نجاحا جماهيريا سواء على خشبة المسرح أو عند عرضها في التليفزيون، ومنها (تخاريف، الهمجي، إنت حر، وجهة نظر).

وتألق صبحي في التليفزيون في أعمال مثل: "رحلة المليون، سنبل بعد المليون، يوميات ونيس بأجزائه، فارس بلا جواد".

ونرصد لكم في هذا التقرير حكايات محمد صبحي:

المشهد الأقرب لقلبه

وقال الفنان الكبير محمد صبحي، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم"، إن مشهد المُدرس بمسرحية "الهمجي"، من أصعب المشاهد التي لعبها في تاريخه المسرحي، مؤكدًا: "من الصعوبة تحويل المشاهدين والحضور في المسرح إلى تلاميذ في الفصل، لأنك عندما تقيم علاقة مع الموجودين في صالة المسرح، يمكن أن يفلت زمام الأمور".

وأضاف صبحي، أن مشهد "هتلر" في مسرحية "تخاريف" هو الأقرب إلى قلبه، مؤكدا أن الشعب المصري عاش فترة تمثل الإحساس الذي تم تجسيده في هذا العرض، مشيرا إلى أنه كان يؤدي المشاهد التمثيلية مع زميله ورفيق عمره لينين الرملي قبل البدء في العروض المسرحية والبروفات الخاصة بها، ليتمكن من تقييم الدور وتنفيذ ما هو مكتوب على ورق السيناريو.

الأجر الذي حصل عليه

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قال الفنان الكبير محمد صبحي في ندوته في قصر السينما مع الفنان تامر عبدالمنعم، الشهر الماضي، إن أجره في مسلسل "رحلة المليون" ومسلسل "سنبل بعد المليون"، كان 40 جنيها في الحلقة و1200 جنيه في المسلسل ككل، وبعد خصم الضرائب حصل على 960 جنيها.

وأضاف صبحي أنه حتى 2010 كان أجره 6 ملايين جنيه في المسلسل، وكان يساويه في الأجر الفنان نور الشريف والفنان يحيى الفخراني، مشيرا إلى أنه قدم للتليفزيون المصري مسلسل "ونيس الجزء السادس والسابع والثامن"، فخصصوا للمسلسل ككل ميزانية 10 ملايين فقط، فتقاضي أجره 800 ألف جنيه فقط.

صبحي والجوائز

حصل الفنان الكبير محمد صبحي على جائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي، من مهرجان "أيام الشارقة المسرحية".

وفي عام 1975، كُتب اسم محمد صبحي في الموسوعة البريطانية "جينيس"، كأحسن ممثل قدم شخصية "هاملت" بأسلوب مميز ومن منظور عصري جديد.

نيفين رامز

تزوج الفنان محمد صبحي من المخرجة والفنانة نيفين رامز، عمة الإعلامية دينا رامز، التي كانت تعمل مؤدية في فرقة رضا، لكنها توقفت عن التمثيل والرقص، للتفرغ لتربية الأبناء.

وأنجب صبحي من زوجته كريم ومريم، "كريم" يعمل مهندس كمبيوتر، ومريم حاصلة علي بكالوريوس تجارة إنجليزي وتعمل مدربة يوجا.

وأصيبت نيفين رامز بالسرطان في عام 2011، وأجرت عدة عمليات، وخضعت للعلاج الكيميائي لمدة 6 أشهر وشفيت منه تقريبًا، وتوفيت في يوم 6 ديسمبر 2016 بعد معاناة طويلة مع المرض.

عملت نيفين رامز مساعدة مخرج لزوجها، لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن نيفين في بداية مشوارها شاركت في عدد من الأعمال، وكان أولها فيلم "إجازة نص السنة"، الذي شاركت فيه وهي طفلة، كما ظهرت مع صبحي في الفيلم التسجيلي آفاق في عام 1972 ، كما ظهرت بدور "أوفيليا" في مسرحية "هاملت" مع صبحي، وفي عام 1981 شاركت مع صبحي في مسرحية "إنت حر".