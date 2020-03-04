إعصار مدمر يضرب ولاية أمريكية وتايلور سويفت تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة العالمية تايلور سويفت عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة تعلق بها على الإعصار الذي ضرب ولاية تينيسي الأمريكية. وكتبت تايلور: "قلبي مع كل شحص في ولاية تينيسي ممن تأثروا بالاعصار المدمر ، أرسل لكم حبي وصلواتي". قالت وسائل إعلام أمريكية، إن أكثر من 19 شخصا قتلوا بسبب الرياح العنيفة التي ضربت ولاية تينيسي، صباح اليوم الثلاثاء، وأوضحت شبكة "فوكس نيوز"، أن فرق الإغاثة تبحث عن ناجين ومفقودين، مشيرة إلى أن الرياح تسببت في أضرار بالغة بالمباني والأماكن العامة.

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