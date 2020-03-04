محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
أكد الموسيقار أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، مقاضاة حسن شاكوش وعمر كمال ومحمد رمضان، بعد طرح الثنائي الأول أغنية "عود البطل"، وطرح الأخير أغنية "أنت جدع"، عبر موقع "يوتيوب".
وعن سبب مقاضاتهم، قال سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "لأنهم زاولوا عمل من أعمال المهن الموسيقية دون الحصول على تصريح مسبق".
وتواصل "الخليج 365" مع عمر كمال، الذي أكد أنه وشاكوش ملتزمان بقرار النقابة، مضيفا: "مخترقناش قوانين، احنا ممنوعين من الغُنا في الحفلات والمناسبات العامة، ولكن مش ممنوعين من أننا ننزل أغاني على يوتيوب".
ومن جانبه رد الموسيقار أحمد رمضان: "مفيش حاجة اسمها كدا، هما ممنوعين من مزاولة المهنة بكافة أشكالها".
وأكد سكرتير عام النقابة أنه قاضى الفنان محمد رمضان أيضًا بعد طرح أحدث أغانيه على يوتيوب "أنت جدع".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد طرح "عود البطل" و"أنت جدع".. "الموسيقيين" تقاضي شاكوش وكمال ومحمد رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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