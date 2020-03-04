فنانة شهيرة ماتت بدلا منها ونجت من الاغتيال وأجهضت مرتين لهذا السبب.. حكايات سهير رمزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

في 3 مارس 1946، ولدت سهير محمد عبدالسلام نوح، الشهيرة بسهير رمزي، في مدينة بورسعيد، ظهرت للمرة الأولى في السينما بدور طفلة في فيلم "صحيفة سوابق" مع صباح وكمال الشناوي سنة 1956، وكانت بعمر الثامنة.

وعملت في مقتبل حياتها مضيفة جوية وعارضة أزياء، ثم اتجهت للعمل السينمائي في أواخر ستينيات القرن العشرين، واعتبرت في حقبة السبعينيات من أهم رموز اﻹغراء في السينما المصرية، من أعمالها (ميرامار، مين يقدر على عزيزة، ممنوع في ليلة الدخلة، بنت اسمها محمود، عالم عيال عيال)، وغيرها الكثير.

اعتزلت الفن وارتدت الحجاب في عام 1993، لكنها عادت بعدها بعدة سنوات للتمثيل، ولكن هذه المرة بالحجاب من خلال المسلسل التليفزيوني (حبيب الروح)، وفي العام الماضي أعلنت عن تخلبيها عن حجابها وتفكيرها في العودة للأعمال الفنية.

هي ابنة الفنانة الكبيرة درية أحمد، التي تقول عنها سهير إنها الإنسانة الأغلى في حياتها، وقالت إنها ودت لو فقدت بصرها وعاشت والدتها.

فيلم صحيفة سوابق

ونرصد لكم في هذا التقرير حكايات سهير رمزي:

رأيها في الأدوار الجرئية

قالت الفنانة الكبيرة سهير رمزي، في برنامج "تحت السيطرة" المعروض على قناة النهار، إن الأدوار الجريئة التي قدمتها في بداياتها الفنية، هي مرحلة من حياتها لكنها لا تحب أن تشاهدها، ولو وجدتها معروضة على التليفزيون في أي مكان، تغادره.

وأضافت أنها نادمة على بعض الأفلام التي قدمتها في مشوراها، لذا لا تحب أن تشاهدها نهائيا.

سهير رمزي

الزواج والطلاق

الفنانة سهير رمزي تزوجت 8 مرات غير زيجتها الحالية، أولها قبل سن العشرين من الفنان إبراهيم خان، ولم يستمر زواجهما سوى عام واحد ثم وقع الطلاق لتتزوج بعد ذلك من شخصية عربية شهيرة وأيضا بعد عام واحد وقع الطلاق، لتتزوج من رجل الأعمال الكويتي محمد الملا الزوج السابق لنجوى فؤاد، ولكن هذا الزواج لم يستمر سوى 5 أشهر فقط.

لتتزوج للمرة الرابعة من الملحن حلمي بكر، وانفصلا بعد 4 أشهر فقط من الزواج، لتتزوج للمرة الخامسة من الفنان محمود قابيل، وكما تم الزواج سريعا، تم الطلاق أيضا. وتزوجت من رجل الأعمال البورسعيدي سيد متولي، الذي عاشت معه أعواما عدة، وتزوجت بعدها من الفنان فاروق الفيشاوي وهو زواج لم يستمر سوى أشهر معدودة وقع بعدها الطلاق، ليكون زواجها الأخير من رجل الأعمال السوري خالد البكار، وتزوجت بعدها من رجل الأعمال علاء الشربيني، وهي معها منذ 12 عاما، وقالت أنها ندمت في حياتها على زيجتين.

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سهير رمزي تتحدث عن زيجاتها

سهير رمزي تتحدث عن قصة زواجها من أمير سعودي

نجاة من القتل

كشفت الفنانة الكبيرة سهير رمزي، في برنامج "100 سؤال"، عن نجاتها من الموت بأعجوبة، قائلة: "الريجيسير اللي قتل وداد حمدي كان بييجي عندي باستمرار وكنت أعطي له أكل وفلوس، لأنه كان ولد غلبان جدا وكان خلوق ومهذب وطيب جدا، بس واضح إنه كان بيتعاطى مخدرات واحنا مكناش نعرف".

وأضافت سهير رمزي: "كان عايز فلوس علشان يشتري مخدرات، فجه عندي في البيت وماكنتش موجودة وفتح له الطباخ بتاعي وقاله إني مش موجودة فاتخانق معاه ورفع عليه السكينة وحاول يقتله فالناس طبعا مسكوه ومشوه، وبعد كده راح ليسرا لكن برضه ماكنتش موجودة في البيت، فراح على وداد وقتلها لأنه كان عايز فلوس بأي شكل وأخذ 200 أو 300 جنيه بس".

سهير رمزي 100 سؤال

محاولة قتل فاشلة وانتقام

قالت الفنانة سهير رمزي، إن أحد الكارهين دبر لها حادثة اغتيال، إذ أرسل لها شخصين لقتلها، وقاما بتكسير سيارتها أمام الاستديو، وطارداها في السيارة التي تركبها حتى تموت وأنقلبت بها السيارة أكثر من مرة وخرجت منها سالمة، مشيرة إلى أنها عرفت الفاعل، ولكنها رفضت مواجهته، لان انتقام ربنا كان أكبر وحصل للجاني كوارث.

إجهاض بسبب والدتها

قالت الفنانة سهير رمزي، في حوارها مع الإعلامية راغدة شلهوب، إن وفاة والدتها سببت لها صدمة، مشيرة إلى أنها لا تغيب عنها لحظة واحدة، مضيفة أنها أجهضت نفسها مرتين من أجل والدتها، وقالت إنها لم ترغب في إنجاب طفل يأخذها من والدتها.