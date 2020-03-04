خلافات قديمة .. سبب توتر العلاقة بين حسام حبيب وياسر خليل

تصدر الفنان حسام حبيب، معدلات الأكثر بحثا على محرك البحث "جوجل" وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أصدرت محكمة القاهرة قرارها بالحبس لمدة عام لـ "حبيب" وتعويض 10 آلاف جنيه؛ لاتهامه بالشروع في قتل مدير أعمال زوجته شيرين عبد الوهاب السابق المنتج ياسر خليل.

واتجهت الأنظار نحو مؤشرات البحث، للتحقق من القصة الكاملة وتفاصيلها، مع معرفة ملابسات القضية والواقعة .

ويذكر أن ياسر خليل تقدم ببلاغ ضد الفنان حسام حبيب، يتهمه فيها بالشروع في قتله، أمام منزله، لأنه أشهر السلاح الناري في وجهه، وقال خليل في التحقيقات إن حسام حبيب وآخرين تعدوا عليه بالضرب، ما تسبب في إحداث إصابته.

بداية الخلافات

وتعود الخلافات بين حسام حبيب ومدير أعمالها شيرين عبد الوهاب السابق ​ياسر خليل،

​إلى ما بعد زواج حسام من شيرين عبد الوهاب، حيث حدثت الأزمة؛ بعد أن أفصح "حبيب" لها عن ما قاله مدير أعمالها عن أحد الفنانين، وهو ما تسبب في مشكلة بين "خليل" و"حبيب".

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وأجرى "خليل" اتصالا بحسام حبيب، وتقابلا نشبت مشاجرة بينهما، إلا أن شيرين حاولت ان تمتص الموقف؛ كي لا تتفاقم الأزمة، خاصة وأن شقيقها تدخل في الأمر، وانتهت الأزمة بالفعل؛ لتخوف ياسر خليل من أن يخسر عمله الجديد الذي تعاقد عليه لصالح إحدى شركات الإنتاج.

وكانت شيرين قد شعرت بخوف شديد؛ كي لا تدخل وزوجها في أزمة جديدة، حتى تركز على أعمالها الفنية خلال

الفترة المقبلة، ولكن ياسر خليل قرر لاحقا، إقامة دعوى قضائية ضد حسام حبيب، يتهمه فيها بالشروع فى قتله.

وفي خلافات سابقة ايضًا، انتشرت شائعات بوجود علاقة ما بين الفنانة شيرين عبدالواهاب، ومدير أعماله ياسر خليل، إلا أن شيرين خرجت في تصريحات، نفت ذلك الشائعات، مؤكدة أنه مدير أعماله فقط وتوجد بينهما صداقة نظيفة دون أي علاقة أخرى، وأنه فقط صديق وأخ لها، مما أعبتره البعض أن ضمن الأسباب الرفيعة في تشدد توتر العلاقة بين حسام حبيب وياسر خليل.

وأصدرت محكمة القاهرة الجديدة، حكما بمعاقبة الفنان حسام حبيب، زوج الفنانة شيرين عبدالوهاب، بالحبس لمدة عام، في القضية المتهم فيها بالشروع في قتل المنتج ياسر خليل مدير أعمال زوجته السابق، أمام منزلهما، بعدما ان أشهر السلاح النارى في وجهه.

قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، تحديد جلسة 9 أبريل المقبل لنظر الاستئناف المقدم من الفنان حسام حبيب، على حكم حبسه سنة، فى جنحة ضرب ضد المنتج ياسر خليل.