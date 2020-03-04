شاهد .. زيزي عادل تحتفل بعيد ميلاد الحلو على طريقتها الخاصة

نشرت الفنانة زيزي عادل، صورة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وهنأت زيزي النجم محمد الحلو بمناسبة عيد ميلاده الـ 65 عامًا، قائلة: كل سنه وانت طيب وبصحه دايما يا رب وتمتعنا بصوتك الحلو. يا رب وتمتعنا بصوتك الحلو. Advertisements يذكر أن الفنانة زيزي عادل طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان عالله تتهور، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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