خلال مارس.. المهرة والخيال علي البرنامج العام

تذيع شبكة البرنامج العام 5.5 مساء المسلسل الاذاعي ( المُهرة والخيَّال ) طوال شهر مارس الجاري المأخوذ عن رواية ( قطار الصعيد ) للكاتب الكبير يوسف القعيد.

وقام بكتابة النص الاذاعي السيناريست فايز رشوان، و إخراج على عبد العال ، كان المسلسل قد أذيع للمرة الأولى منذ 14 سنة في رمضان 2006

بطولة أحمد عبد العزيز ،ورانيا محمود ياسين وطارق دسوقي ولقاء سويدان وبهاء ثروت ومحمد الدفراوي.

المقدمة والنهاية من إشعار سيد حجاب ،وألحان ميشيل المصري ،وغناء محمد الحلو ، والمسلسل ينتمي لنوعية الدراما الصعيدية التي تناقش قضايا المرأة في الجنوب ومنها تحديات

المرأة المعيلة والزواج المبكر ّو اختيار شريك الحياه وتسرب الفتيات من التعليم وذلك من خلال قصة دراميه مشوقة تحكي عن شابة صعيدية تقتل زوجها وعشيقها في مكان واحد ولكن لسبب غير معلوم .. مما يدفع صحفية قاهرية للتحري حول القضية فتفتح امامها ابواب جهنم وتكتشف مصر اخرى لا يعرفها احد حتى تجد نفسها في مواجهة خارج عن القانون تساهم مع ضابط شرطة في القبض علية ..