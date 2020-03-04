محمد زكي يستعد لطرح أغنية أهل العيب

يستعد الفنان محمد ذكي لطرح أغنيته الجديدة، والتي تحمل أسم أهل العيب. وأغنية أهل العيب من كلمات مصطفى مالك، وألحان معز علي. معز علي. Advertisements وكان زكي انتهى منذ أيام قليلة من إصدار الأغنية، ومن المقرر طرحها في الأيام القليلة المقبلة على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. طرحها في الأيام القليلة المقبلة على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. يذكر أن الفنان محمد زكى، أحيا مؤخرًا العديد من الحفلات الناجحة والكبيرة في مدينة دبي، بدولة الإمارات.

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