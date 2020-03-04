سونغول أودان تُفجّر غضبها بالصحافة بسبب كيفانش تاتليتوغ

ميرنا وليد - بيروت - دائما ما تتدخل الصحافة التركية في حياة النجم التركي ​كيفانش تاتليتوغ​ الخاصة، وهذه المرة اتهمت زوجته بأنها هي وراء رفض زوجها بعض العروض المهنية التي تلقاها، وأنها تتدخل بشكل كبير في اختياراته المهنية.

وفور انتشار هذه الأخبار ردّت النجمة التركية ​سونغول أودان​ التي تربطها علاقة صداقة متينة بكيفانش، داعية الصحافة التركية الكفّ عن نشر هذه الأخبار الكاذبة والتقيّد بأصول المهنة، مشيرة الى ان كيفانش لا يتدخل بحياة أي شخص، ومن الواجب منهم ان يحترموا حياته الخاصة وعدم الإساءة لها ابدا.

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