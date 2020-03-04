ميرنا وليد - بيروت - تلقّى الفنان المغربي ​سعد لمجرد​ عدد كبير من الانتقادات بعد نشره صورة جديدة له على حسابه الخاص ظهر فيها يضع عدسات لاصقة وقليل من مساحيق التجميل، فعبر الكثير من المتابعين عن عدم اعجابهم بإطلالته، ومنهم من شبّهه بالنساء، فقال أحدهم: "اليس هذا تشبه بالنساء وضع لانسز و ليميش و المكياج هل هذه الرجولة؟ انا لا اعيب في شخصه فانا لا أعرفه شخصيا؟ لكن المظهر لا يليق برجل الصراحة ربي يهديك ان شاء الله".

الجدير ذكره ان لمجرد لا يزال يحصد نجاح أغنيته الجديدة على طريقة المهرجانات مع فرقة فناير بعنوان آسف حبيبي التي طرحها على طريقة الفيديو كليب.

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كانت هذه تفاصيل خبر سعد لمجرد يصدم الجمهور بإطلالته ويُشبّه بالنساء-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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