هل تتعاون ليدي غاغا مع اريانا غراندي بألبومها الجديد؟

ميرنا وليد - بيروت - افادت وسائل اعلام عالمية ان هناك تعاون بين النجمتين العالميتين ​ليدي غاغا​ و​اريانا غراندي​ في البوم غاغا الجديد، الذي من المقرر ان يطرح في الفترة المقبلة على قناتها الرسمية على يوتيوب، وفي حال أُثبتت حقيقة هذا التعاون، فمن المتوقع ان يشكّل العمل الفني ضجّة كبيرة في العالم نظرا لجماهيرية النجميتين الكبيرة.

الجدير ذكره ان ليدي غاغا كانت شاركت المتابعين مؤخرا عبر صفحتها الخاصة، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تستحم في حوض إستحمام مليء بالثلج، مشيرةً إلى أنها تلجأ إلى هذه الطريقة بعد كل عمل فني لها.

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