تراند اليوم : في ذكري ميلاده .. قصة حياة الفنان فاخر فاخر ومن هي إبنته الشهيرة حاليا

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان فاخر فاخر الذى قدم عددا من الاعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد على مدى السنوات حيث قدم العديد من الأفلام والمسرحيات، وعلى الرغم من عدم تقديمه لدور البطولة إلا أنه استطاع من خلال أدوار ثانوية أن يترك بصمة مميزة فى أعمالة الفنية.

1- فاخر محمد فاخر الشهير بـ “فاخر فاخر” ولد فى قرية الدوير لتابعة لمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط فى 3 مارس 1912.

2_ والد الفنانة الكبيرة هالة فاخر.

3- برع في تجسيد دور وكيل النيابة كما أجاد أدوار الشر ونجح أيضا في أداء الادوار الطيبة.

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4- قدم مجموعة من الأعمال المهمة ومن أعماله: “رسالة من إمرأة مجهولة”، “الخطايا”، “شفيقة القبطية”، “اللص والكلاب”، “عنتر ابن شداد”، “جوز مراتي”، “الخرساء”، “الفتوة”، “حبي الوحيد”.

5_ قدم على خشبة المسرح مسرحيات “شجرة الدر” و”غرام لص” و”في بيتنا رجل” و”المحروسة” و”السلطان الحائر” و”اللعب بالنار” ثم اتجه إلى السينما بعد أن قدم استقالته من فرقة رمسيس.

6_ رفضت أسرته أن يعمل بالتمثيل واكتشفه الفنان أحمد علام.

7_ توفي في 1 ديسمبر 1962 إثر ذبحة صدرية.