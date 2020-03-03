فيروس كورونا يؤجل حفلات سمرات الثمامة في السعودية

أعلنت شركة روتانا في بيان لها، أنه بناءا على التعليمات قررت تعليق حفلات سمرات الثمامة مؤقتاً، تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على الصحة العامة في المملكة، متمنية للجميع السلامة والصحة والخير.

وكان من المقرر وبتوجيهات من معالي المستشار تركي ال الشيخ رئيس الهيئة العامة الترفيه، وضمن مفاجآت "شتاء الرياض"،أن تشهد منطقة الثمامة في العاصمة السعودية الرياض، جلستين غنائيتين مميزتين تضافان لنجاحات "سمرات الثمامة" التي أقيمت مؤخرا ضمن "موسم الرياض" في "محمية الملك خالد الملكية"، وذلك من تنظيم وإشراف هرم شركات الانتاج "روتانا للصوتيات والمرئيات"

نجوم الجلستين، هم 6 مطربين سعوديين وخليجين، حيث يجتمع في الجلسة الاولى كانت مقررة يوم الجمعة 6 مارس 2020 المطربون: عبد الله الرويشد وأحلام ومساعد البلوشي.

فيما يغني في الجلسة الثانية التي كانت مقررة يوم الجمعة 13 مارس 2020 ،المطربون: علي عبد الكريم وخالد عبد الرحمن و جابر الكاسر

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وقد أظهرت "الهيئة العامة للترفيه" منطقة الثمامة موقع الحدثين، بشكل مبسط مبهر، وأسلوب مغاير عن النهج السائد في الحفلات الغنائية، حيث جهزت منطقة الثمامة بجلسات تحاكي الطابع الشعبي وسط "شبة النار"، وحضور فرق عرض بالزي الشعبي السعودي ، وتجمع الاصدقاء بعيدا عن المسارح والأضواء المبهرة

كما غرّدت المطربة أحلام مشاركة الجمهور امر اختيار الأغاني التي ستقدمها لهم، وطبيعة ما سيجمعها في الجلسة الى جانب المطربين عبد الله الرويشد ومساعد البلوشي، قائلة :" جمهوري في السعودية انتظروني في جلسات الثمامة مع بوخالد ، رح نغني اغاني تحبونها وألي وده يسمع شي خاص .. يكتب لي"

ولم يعرف بعد موعد الحفلتين الجديد.

