كورال "غاردينيا" في حفل "نساء عشقن الإله".. ماذا قالت عنه غادة حرب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

قالت الفنانة السورية غادة حرب أول قائد كورال في سوريا إن كورال غاردينا أصبح يؤدي أعمالا موسيقية ملحنة وموزعة لأول مرة بالتعاون مع موسيقيين مثل المايسترو عميد المعهد العالي للموسيقى عدنان فتح الله والمغنية لينا شامميان والملحن كنان ادناوي بالإضافة لتلحين غادة بعض القصائد.

وأضافت حرب لـ"فوشيا" على هامش حفل "نساء عشقن الإله" الذي أقامه الكورال في دار الأوبرا السورية بالعاصمة دمشق أن ما سيقدمنه يرتكز على قصائد لمتصوفات تعبر عن المراحل التي يمر بها المتصوف.

وأوضحت أن هذا النوع الموسيقي يعجب الجمهور لأنه يخاطب الروح وتقشعر له الأبدان كما حدث مع الكورال في البروفات التي سبقت الحفل. مؤكدة أن هذا النوع من الموسيقى يدعو للمحبة والسلام الداخلي والرضا، وهو العامل المهم الذي ترى أنه يؤثر بشكل كبير على المتلقي وينقله لحالة أخرى بعيدا عن واقعه.

وأعطت حرب فكرة شاملة موضحة أن كورال غاردينا هو كورال نسائي تأسس عام 2016 قدم عدة أعمال فنية منها "ما أحلى أن نعيش" و "زغاريد سورية" بالإضافة لـ "نساء عشقن الإله" في حفله الأخير.

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وبينت أن الرسالة التي يتبناها الكورال هي رسالة السلام والجمال والمحبة وأينما تواجدت هذه العوامل سيكون كورال غاردينا متواجدا كداعم لمثل هذه الحالات التي ترتقي بالمجتمع.

وحول ارتداء أعضاء الكورال زيا موحدا من اللون الأبيض، أشارت حرب إلى أن سبب الاختيار لأنه يدعو للسلام والروحانية والراحة النفسية التي تشع من هذا اللون النقي.

ووصفت غادة حرب المرأة السورية بالإنسانة العظيمة القادرة على تحقيق الإنجازات، وأن لها حضورها القوي بالمجتمع. مؤكدة أنه لا يوجد مستحيل أمام الإرادة، وهذا ما تحملته المرأة في الفترة الماضية من مصاعب شديدة خلال الأزمة السورية.

وانطلاقا من نجاح غادة حرب وأعمالها الفنية الراقية سواء من كونها مغنية أو كونها قائدة أول كورال في سوريا توجهت بالدعم لكل امرأة من أجل أن تبدأ بمشروعها الخاص بداية من خلال دائرتها الخاصة لإيصال رسالتها الخاصة للناس التي خلق كل منا من أجلها.