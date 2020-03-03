منى ممدوح تنشر كواليس تصوير "ساعة شيطان" مع باسم سمرة ومحمد عز

يواصل الفنان باسم سمرة، فيلمه الجديد “ساعة شيطان”، الذي يشاركة البطولة الفنان خالد الصاوي، في مشاهد تجمعه مع كل من: الفنان محمد عز والفنانة منى ممدوح، تمهيدا لطرحة خلال الفترة المقبلة بدور العرض السينمائية.



ونشرت منى ممدوح، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، صورة من كواليس تصوير فيلم”ساعة شيطان” وعلقت عليها، قائلة: “بسم الله الرحمن الرحيم.. فيلم ساعة شيطان”.

ويبدوا أن الفنان باسم سمرة قرر أن تتصدر أفلامة الأخيرة كلمة “شيطان” خاصة أنه تم عرض فيلم “دماغ شيطان” خلال شهر يناير الماضي، ولكن نظرا للإيرادات الضعيفة التي حققها الفيلم تم رفعه من جميع دور العرض بعد 3 أسابيع فقط حقق خلالها نحو 60 ألف جنيه.



فيلم”ساعة شيطان” بطولة باسم سمرة وخالد الصاوي ، مصطفي أبوسريع، نانسي صلاح، رحمة حسن، إسلام إبراهيم، محمد عز، أحمد سلطان، ملك قورة، إلهام عبدالبديع، وأيضا العديد من ضيوف الشرف. ويتناول قضية الألعاب والتطبيقات الإلكترونية التي تقود إلي الإنتحار مثل لعبة الحوت الأزرق التي حصدت أرواح العشرات من المراهقين.

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