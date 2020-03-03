صفية العمري تعود للتمثيل من جديد في "كان لك معايا"

انتهت المخرجة روجينا بسالي من تصوير ومونتاج فيلمها القصير "كان لك معايا" وهو من تأليفها وإخرجها. فيلن "كان لك معايا" تعزد من خلاله الفنانة صفية العمري للتمثيل بعد أخر أعمالها "ليالي الحلمية" الجزء السادس في 2016. ويشارك صفية العمري الفنان محمود قابيل، وشارك في كتابة السيناريو يوسف وجيه ومدير التصوير محمد مطر وديكور أسامة الشناوي وصوت بسام فرحات ومسلم الحسيني ومكساچ إبراهيم عبد العزيز وستايلست يارا سميح وتصحيح ألوان فادي ثروت ومونتاج مها رشدي وموسيقى راجح داود. قد يهمك أيضا: Advertisements صفية العمري تصدر بيانًا تكشف فيه عن علاقتها بالفنانة نجلاء فتحي صفية العمري تروي سر عمل مكياجها لنفسها مع إسعاد يونس

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