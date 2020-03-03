أمير كرارة يستأنف تصوير "الاختيار" الأسبوع المقبل

يستأنف أمير كرارة تصوير مسلسله الجديد "الاختيار"، المقرر أن يخوض به سباق دراما رمضان المقبل، الأسبوع المقبل.

وتدور أحداث "الاختيار" حول حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.

المسلسل بطولة أميركرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي في رابع تعاون بينهما في الدراما بعد ثلاثية "كلبش" من إنتاج "سينرجي".

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