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صوفي تيرنر تكشف كواليس أول لقاء جمعها بزوجها.. "لمت صحابها الرجالة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة صوفي تيرنر عن أول لقاء جمعها بزوجها الحالي المطرب جو جوناس، حيث قالت إنها تقابلت معه في حانة وأنها كانت تعتقد أنه "اخرق" ومتعدد العلاقات النسائية وكانت تخاف منه ، لذلك قامت بجمع كل أصدقائها الرجال وذهبت إلى لقائه.

 

 

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وأوضحت تيرنر أنها رقصت معه ثم اتخذا ركنا هادئا في البار وتحدثا لساعات طويلة وتغيرت وجهة نظهرها تجاه.

 

 

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وكانت عدد من التقارير الإعلامية الأجنبية كشف عن حمل صوفي تيرنر في مولودها الأول من زوجها المطرب جو جوناس وهو ما ذكرته مصادر حصريًا مؤكدة لعدد من المواقع الإخبارية الفنية ومنها موقع جاست جيرد.

 

 

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نجمة Game of thrones صوفى تيرنر وزوجها جو حوناس احتفلا بزفافهما في فرنسا وهو حفل الزفاف الثاني لهما، حيث احتفلا بزفافهما من قبل في لاس فيجاس وهو الحفل الذي تكلف 600 دولار فقط وحضره أشقاء جو، وهو الحفل الذى أقيم بشكل مفاجئ بعد حفل توزيع جوائز بيلبورد، وقام العروسان بالتقاط صور على سيارة كاديلاك وردية اللون تعود للخمسينيات، فيما قاما الدى جى ديبلو بمشاركة الفيديو مع الجمهور على مواقع السوشيال ميديا.

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مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.

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وأوضحت تيرنر انها رقصت معه ثم اتخذا ركن هادئ في البار وتحدثا لساعات طويلة وتغيرت وجهة نظهرها تجاه.

 

وكانت عدد من التقارير الإعلامية الأجنبية كشف عن حمل صوفي تيرنر في مولودها الأول من زوجها المطرب جو جوناس وهو ما ذكرته مصادر حصريًا مؤكدة لعدد من المواقع الإخبارية الفنية ومنها موقع جاست جيرد.

 

نجمة Game of thrones صوفى تيرنر وزوجها جو حوناس احتفلا بزفافهما في فرنسا وهو حفل الزفاف الثاني لهما، حيث احتفلا بزفافهما من قبل في لاس فيجاس وهو الحفل الذي تكلف 600 دولار فقط وحضره أشقاء جو، وهو الحفل الذى أقيم بشكل مفاجئ بعد حفل توزيع جوائز بيلبورد، وقام العروسان بالتقاط صور على سيارة كاديلاك وردية اللون تعود للخمسينيات، فيما قاما الدى جى ديبلو بمشاركة الفيديو مع الجمهور على مواقع السوشيال ميديا.

 

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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