شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يدعو لشقيقه أمام الكعبة: تتساهل تبقى أحسن من بيومى فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المطرب أحمد سعد جمهوره بـ"فيديو" خلال أدائه مناسك العمرة بالحرم المكى، وتوجه بالدعاء إلى شقيقه الفنان عمرو سعد، قائلاً: "يارب يا عمرو يا سعد يرزقك ويكرمك ويزيدك من حب الناس والنجاح لأنك بجد تتساهل تبقى أحسن من بيومى فؤاد".

يشار إلى أن المطرب أحمد سعد، شارك أمس جمهوره "فيديو" خلال أدائه مقطع من أنشودة "مولاى أنى ببابك"، لشيخ الإنشاد الدينى النقشبندى.



الفنان أحمد سعد

وكان قد طرح الموزع الموسيقى حسن الشافعى عبر قناته على موقع "يوتيوب" أغنيتة الجديدة "مامى كوسا"، مع الفنان أحمد سعد، والمطرب كنكة عضو فريق "المدفعجية"، وهى من كلمات إسلام كنكة، ومنة عدلى القيعى، ومن ألحان إسلام كنكة، وأحمد سعد، وخالد عصام الدين، والفيديو كليب من إخراج أحمد القيعى، وتم تصويرها فى قصر المانسترلى.

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ومن ناحية أخرى يتعاون المطرب أحمد سعد مع الموزع الموسيقي عمرو الخضري لأول مرة، في أغنية جديدة من كلمات محمد المصرى، وألحان وليد سامى، ومن المقررأن يتم تسجيل الأغنية خلال الفترة المقبلة، ولم يستقر على اسمها حتى الآن، حسبما أكد عمرو الخضرى لـ"الخليج 365".