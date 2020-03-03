شكرا لقرائتكم خبر عن انفصال غير معلن بين أوكا وأورتيجا غنائيًا بعد «أنا هاتجن» والان مع تفاصيل الخبر
أورتيجا قدم خلال «أنا هتجن» موالاً وغناء شعبيًا وراب وذلك بعد أن أعلن منذ فترة أن ما يقدمه هو غناء شعبى وراب وليس مهرجانات.
الأغنية بداية انفصال فنى غير معلن بين الثنائى أوكا وأورتيجا، بعد أن أصدر الأخير أغنية منفردة وذلك بعد فترة قصيرة من إصدار أغنية «أصحى يامنطقة» التى قدمتها بصحبة أوكا.
أغنية «أنا هتجن» من غناء وألحان أورتيجا وكلمات كالوشا وتوزيع شيندى وخليل ومن إخراج أورتيجا.
وطرح ثنائى أغانى المهرجانات أوكا وأورتيجا،، فيديو كليب أغنيه "إمتي"، وذلك عبر قناتهما الرسمية على "يوتيوب"، وشاركهما الغناء المطرب أحمد شيبة، وأغنية "إمتى" من كلمات وتوزيع أوكا، وألحان أسامة طارق، وإخراج ميا المهدي.
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