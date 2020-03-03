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شكرا لقرائتكم خبر عن مريم نعوم: سلطت الضوء على ختان الإناث في "بين بحرين" والان مع تفاصيل الخبر
وقالت الكاتبه مريم نعوم، أردت من خلال الفيلم تسليط الضوء على قضية الختان وموت البنت بهذه الطريقة مقصودة لصدمة المشاهد من إرتكاب هذا الفعل، والفيلم اجتماعي جدًا وكل رسايله واضحة للناس.
وتابعت، اللي بيعمل عمليات ختان الإناث مش ناس جهله لا فيه منهم أطباء وأقسموا قسم المهنة ومعملش بهذا القسم، وأشارت الي الاهتمام أيضًا بالأعمال الدرامية، لأن الكثير من الأعمال الدرامية غيرت قوانين كتير في مجتمعنا، بعد أن ناقشت العديد من القضايا التي تتعرض لها المرأة.
وأوضح محمود فارس، أزمة ختان الإناث مش في أن يتعمل قانون، ولكن يحب على الطبيب أن ينفذ القسم الذي أقسمه وتتمنع هذه العمليات، لأن في دلوقتي أطباء بيسرقوا الأعضاء فيما معناه أن القانون لوحده مش حل المشكلة لازم وعي وثقافة والتزام كل شخص بضميره وشرف المهنة، وأن قضية الختان دي من العادات والتقاليد اللي الناس بتدفع تمنها حاليا.
فيما قالت الفنانة فاطمة عادل إحدى بطلات العمل، إن العمل كان غاية في الصعوبة، ولكن اللي يختار يشتغل في الفن لازم يتحمل كل صعوباته.
تدور أحداث الفليم حول زهرة التي تقوم بزيارة في واحدة من ضواحي القاهرة، وخلال هذه الزيارة، تتعرض ابنتها لحادث مأساوي، وتحاول زهرة استعادة حق إبنتها المسلوب، وتحاول مواصلة تعليمها.
يذكر أن الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ "أنس طلبة" ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ: مريم نعوم و سيناريو" أماني التونسي"، و من بطولة، يارا جبران، ثراء جبيل، فاطمة عادل، عارفة عبد الرسول، عهد عبدالمنعم، حسن عبدالله.
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