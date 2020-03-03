شكرا لقرائتكم خبر عن ساندى تشارك فى "ختم النمر" وتظهر فى آخر 10 حلقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور الفنانة التونسية ساندى على مشاهدها فى مسلسل "ختم النمر" مع الفنان أحمد صلاح حسنى والذى انطلق على شاشة ON E يوم 18 يناير الماضى ويتواصل عرض حلقاته من السبت للأربعاء، حيث تظهر ساندى فى الـ 10 حلقات الأخيرة من العمل بشخصية "جوليا" التى تقابل عمر النمر وتتطور الأحداث بشكل مثير، وكان الظهور الأول لها بحلقة الأمس الاثنين.



ساندى مع أحمد صلاح حسنى

"ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى.

وتشارك ساندى أيضاً فى بطولة الجزء الثانى من مسلسل "الحرملك" حيث تستكمل دورها الذى قدمته فى الجزء الأول من العمل الذى يضم العديد من النجوم العرب على رأسهم جمال سليمان، باسم ياخور، سلافة معمار، درة، سامر المصرى، صفاء سلطان، قيس شيخ نجيب، جينى اسبر، رنا أبيض، نادين خورى، هبة نور، أحمد الأحمد، يزن السيد، ليلى الأطرش، علا باشا.

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ساندى على

يذكر أن آخر أعمال ساندى فيلم "قهوة بورصة مصر" الذى تم عرضه العام الماضى مع المخرج أحمد نور وعدد كبير من الفنانين المصريين منه محمد لطفى، مدحت تيخا، صلاح عبد الله، حسن حسنى، علاء مرسى، لطفى لبيب، إيناس النجار، رانيا محمود ياسين، أحمد صيام، عبد الله مشرف، نجوى فؤاد، مصطفى قمر، وعلى حميدة، مروة عبد المنعم، حنان سليمان، كلوديا حنا، سيناريو وحوار غادة حنفى وعلاء مرسى وإخراج أحمد نور.