بسبب كورونا.. تأجيل مهرجان البحر الأحمر السينمائي في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي تأجيل موعد دورته الأولى، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت إدارة المهرجان السينمائي، الذي تقيمه المملكة العربية السعودية، للمرة الأولى أن القرار تجنبا لانتشار الفيروس، موضحة أنها ملتزمة بالتزاماتها تجاه صناع الأفلام، على أن يحدد موعد آخر لاحقا.

وكان من المقرر إقامة المهرجان في الفترة من 12 إلى 21 مارس الجاري، في جدة.