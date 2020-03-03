فيديو| بسبب كورونا.. وليد توفيق يرفض مصافحة المعزين في عزاء والدة جورج وسوف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان وليد يتوفيق يرفض فيه مصافحة المعزين في عزاء والدة الفنان جورج وسوف.

وليد توفيق ظهر متوجسا في العزاء، ممسكا بمنديل ظل يمسح به يده طوال العزاء.

وكان وسوف قد وضع قواعد صارمة للمعزين بسبب انتشار مرض "كورونا"، إذ وضع لافتة في مقدمة قاعة العزاء، كتب عليها: "عذرا حفاظا على سلامة الجميع يرجى عدم التقبيل، التوقيع كورونا".

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ورحلت والدة النجم الكبير، يوم الجمعة 21 فبراير الماضي بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ82 عامًا.

وشيع جثمانها، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، من كنيسة مار إلياس- كفرون رفقة، في سوريا.

و كانت، وزارة الصحة اللبنانية، قد أعلنت الأحد الماضي، تسجيل 3 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالى للمصابين داخل لبنان إلى 10 حالات، وأشارت وزارة الصحة اللبنانية – فى بيان لها – أن الحالات الثلاث المصابة بالفيروس، كانوا قد وصلوا إلى لبنان على متن طائرات قادمة من إيران، وتنبه حينها عليهم بالتزام منازلهم (العزل المنزلي) وعندما ظهرت عليهم عوارض المرض، جرى نقلهم إلى الحجر الصحى فى مستشفى رفيق الحريري الجامعي.