طارق العريان ينشر صورة مع ولديه.. والمتابعون: "أرجع لأصالة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تفاعل عدد كبير من متابعي المخرج طارق العريان، بعدما نشر صورة تجمعه بتوأمه علي وآدم، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وانهالت التعليقات من المتابعين، فمنهم من علق :"أرجع لأصالة، والأخر علق :"يارب تكون رجعتوا أنت وأصالة المسامح كريم ودنيا فانية، الله يهديكوا".

وتعاطف بعض المتابعين :"ربنا يبارك فيهم، منورين، ست محترمة ربنا يبارك لها، كم تمنيت ترجعون، غريب شعوري اتجاههم، ياريت ترجع لأصالة مش هتلاقي زيها في الدنيا صدقني".

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وكتبت صفحة محبي المطربة أصالة: " امتي بترجع لصولا بقى وتبقو متجمعين مع بعض وتلمو شملكم تاني، كما علق شخص أخر: "ربي يهدي النفوس وترجعون أنت وصولا، يارب البوست اللي بعده يكون مع أصالة وتعلن رجوعك لها".

كما انتقده بعض المتابعين: "شيء يحزن ويكسر الخاطر وأنت تصور عشان تثبت للناس إنك مو مقصر معاهم، عشان خاطرهم ارجعوا لبعض وانسوا اللي صار ترى والله صعب عليهم يعيشوا وأمهم و أبوهم بعيد عن بعض".

وأعلنت أصالة، يناير الماضي، خبر انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد عدة أشهر من الشائعات التي لاحقتهما. وكتبت على حسابها بموقع "إنستجرام": "صباح الخير.. بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيًّا عن والد أبنائي (آدم وعلي)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري التي هلكت ومشاعر أولادي".

كما نشر طارق العريان صورة جمعته بأصالة عبر "إنستجرام" قال في تعليقه عليها: "لسوء الحظ وصلنا إلى نهاية هذا الفصل، سأظل أحب هذه الروح الجميلة، وأحترمها دائمًا، والدة أطفالي إلى الأبد".