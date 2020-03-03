تراند اليوم : تأجيل 6 حفلات غنائية في السعودية بسبب فيروس كورونا

أعلنت شركة روتانا تأجيل حفلات سمرات الثمامة في السعودية مؤقتًا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت روتانا، في بيان رسمي: “تود شركة روتانا أن تنوه لجمهورها الكريم إلى أنه بناءا على التعليمات قررت تعليق حفلات سمرات الثمامة مؤقتا، تماشيا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على الصحة العامة في المملكة، متمنية للجميع السلامة والصحة والخير”.



وكان من المقرر أن يحيي 6 مطربين سعوديين وخليجيين حفلات الثمامة، وهم عبدالله الرويشد وأحلام ومساعد البلوشي، وكان من المقرر أن يحيوا حفلا غنائيا ضخما يوم 6 مارس الجاري، بينما كان من المقرر أن ييحي كل من علي عبدالكريم وخالد عبدالرحمن و جابر الكاسر، حفلا آخر يوم 13 مارس الجاري.

وكانت “الهيئة العامة للترفيه”، جهزت منطقة الثمامة بأسلوب مغاير عن النهج السائد في الحفلات الغنائية، بجلسات تحاكي الطابع الشعبي وسط “شبة النار”، وحضور فرق عرض بالزي الشعبي السعودي ، وتجمع الاصدقاء بعيدا عن المسارح والأضواء المبهرة.