ليست المرة الأولى.. مادونا تلغي حفلها في باريس وهذه هي الأسباب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 مارس 2020 10:38 مساءً - نجمة البوب الشهيرة ، مادونا أثبتت في الآونة الأخيرة قوتها وقدرتها على تجاوز الآلام والإصابات لكنها اضطرت مرغمة إلى إلغاء حفل لها في باريس.. وهذه هي الأسباب والتفاصيل.



قامت المطربة الأمريكية مادونا بإلغاء حفل غنائيا كان من المقرر أن تحييه يوم الأحد الفائت في العاصمة الفرنسية باريس،بسبب تعرضها لإصابة.

وأعلنت إدارة قاعة "غراند ركس"، التي كان من القرر أن تحيي مادونا الحفل بها: " نأسف لإبلاغكم بإلغاء الحفل الخاص بجولة "مدام إكس" الليلة في غراند ريكس، نتيجة الإصابات المستمرة"، بحسب وكالة "فرانس برس".

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وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن مادونا، التي تبلغ من العمر 61 عاما، عانت من تمزق الأربطة في ركبتها، وواجهت صعوبة خلال حفلها الغنائي، الخميس الماضي، قبل أن تنفجر في البكاء من شدة الألم.

وكشفت مادونا في بيان لها، شاركته عبر حسابها على "إنستقرام"، الأحد، أنها سقطت على "العصعص" (عظم الذيل) في حفل الخميس، بعد أن تم سحب كرسي من أسفلها بالخطأ، وأكدت أنها في حاجة إلى البقاء في السرير للراحة لبضعة أيام حتى تتمكن من إنهاء جولتها الغنائية بابتسامة على وجهها، ثم شكرت جمهورها في باريس على تفهم الوضع" حسب ما ذكرت وسائل الاعلام.

ولم تفصح قاعة "غراند ركس" في بيانها، عما إذا كانت مادونا ستكون قادرة على إحياء حفلاتها الغنائية الأخرى المحجوزة هناك .



ووصلت مادونا إلى باريس في 22 فبراير/ شباط، ومن المقرر أن تحيي الحفلات بداخل قاعة "غراند ركس" حتى 11 مارس/ آذار الجاري .

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تؤجل مادونا حفلاتها خلال جولتها الغنائية العالمية "مدام إكس"، بفعل الإصابات المتكررة على المسرح، وكان آخرها حفلان في أسبوع واحد في العاصمة البرتغالية لشبونة، بشهر يناير/ كانون الثاني.

كما أن نجمة البوب الأمريكية مادونا ،كانت قد ألغت أيضاً 3 حفلات من جولتها في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، التي كان من المقرر أن تقام في مدينة بوسطن الأمريكية، بناء على أوامر الأطباء، بسبب "الألم الشديد".

وكان الأطباء قد طلبوا منها أخذ إجازة ليوم كامل بعد كل حفل غنائي لها ريثما تشفى تماماً. ويتمنى الملايين من محبيها حول العالم أن تتوقف آلامها،ولا تضطرلإلغاء أياً من حفلاتها مستقبلاً.