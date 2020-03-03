بابا الفاتيكان فرنسيس غير مصاب بفيروس "كورونا"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 مارس 2020 10:38 مساءً - قالت صحيفة "إل ميساجيرو" الإيطالية اليوم الثلاثاء، إن البابا فرنسيس الذي ألغى اعتكافاً للصوم لأول مرة في تاريخه البابوي بسبب إصابته بنزلة برد، جاءت تحاليله خالية من فيروس "كورونا" المستجد، حسب ما ذكرت وكالة "رويترز".



وذكر ماتيو بروني المتحدث باسم الفاتيكان، إنه ليس لديه تعليق فوري على تقرير الصحيفة .

وألغى البابا (83 عاماً) معظم اللقاءات الجماهيرية الأسبوع الماضي. وكان خضع لجراحة لاستئصال جزء من إحدى رئتيه قبل عشرات السنين بسبب مرض أصابه .

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ويأتي مرض البابا في وقت تكافح فيه إيطاليا تفشياً للفيروس، إذ ارتفع عدد الوفيات بسبب كورونا في البلاد إلى 52 أمس الاثنين كما قفز إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة ليتجاوز الألفين .

ومازالت الدول الغربية والعربية تواجه فيروس كورونا بكل وسائل الوقاية لحماية مواطنيها من كابوسه الصحي المرعب خاصةً لذوي أصحاب المناعة الهشة.