شاهد .. صورة نادرة لـ رشدي أباظة مع زوجته و قسمت

تداولت بعض الصفحات عبر حسابات مواقع السوشيال ميديا، صورة نادرة للنجم الكبير رشدي أباظة برفقة زوجته وابنته الوحيدة قسمت.

وظهر رشدي من خلالها بشكل أنيق وجذاب في سن الشباب، وذلك

برفقة زوجته السيدة بربارا الأمريكية، وابنته الرضيعة قسمت.

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يذكر أن النجم رشدي أباظة شارك سابقًا في بطولة فيلم أذكياء لكن أغبياء، وهو من تأليف يوسف عوف، وإخراج نيازي مصطفى، وبطولة كل من عادل

إمام، مديحة كامل، سمير غانم، يسرا، ليلى حمادة، نادية أرسلان، إبراهيم سعفان، سمية الألفي، علي الشريف، سيف الله مختار، رجاء سراج، فيفي يوسف، هانم محمد، عبد العظيم شعلان، مختار السيد، حسان اليماني، أمير صادق، عمران بحر، نادية شمس الدين، ماري باي باي، محمد أبو حشيش، منى عبد الله، طوسون معتمد.