بعد حكم حبسه عامًا.. حسام حبيب يتصدر مؤشرات "جوجل"

تصدر الفنان حسام حبيب، معدلات الأكثر بحثا على محرك البحث "جوجل" وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أصدرت محكمة القاهرة قرارها بالحبس لمدة عام لـ "حبيب" وتعويض 10 آلاف جنيه؛ لاتهامه بالشروع في قتل مدير أعمال زوجته شيرين عبد الوهاب السابق المنتج ياسر خليل. لاتهامه بالشروع في قتل مدير أعمال زوجته شيرين عبد الوهاب السابق المنتج ياسر خليل. واتجهت الأنظار نحو مؤشرات البحث، للتحقق من القصة الكاملة وتفاصيلها، مع معرفة ملابسات القضية والواقعة . معرفة ملابسات القضية والواقعة . Advertisements ويذكر أن ياسر خليل تقدم ببلاغ ضد الفنان حسام حبيب، يتهمه فيها بالشروع في قتله، أمام منزله، لأنه أشهر السلاح الناري في وجهه، وقال خليل في التحقيقات إن حسام حبيب وآخرين تعدوا عليه بالضرب، ما تسبب في إحداث إصابته.

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