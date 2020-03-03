مسرح الدولة ويفتح أبواب للشباب

رغم وجود موسم دراسى فى الوقت الحالى، وعدد كبير من الكليات والمعاهد المتخصصة فى علوم المسرح الا أن البيت الفنى للمسرح، لا يضع ذلك فى خطة إنتاجه، حيث تعاني مسارح الدولة فى تلك الفترة من قلة الإقبال الجماهيرى، فلا يوجد إلا عروض للأطفال فى عروض البيت الفني للمسرح، وعرض مسرحية للكبار على استحياء يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع للكبار.

على خشبة مسرح المتروبول تعرض مسرحية «حواديت الأراجوز» إنتاج فرقة القومى للطفل، بطولة محمود عامر،

عادل الكومى، فادى خفاجة، خالد نجيب، راندا إبراهيم، من إعداد راندا إبراهيم، أشعار خميس عز العرب، ألحان خالد جودة، استعراضات أشرف فؤاد، ومن إخراج محسن العزب.

وعلى مسرح العرائس، تعرض مسرحية «فركش لما يكش» كل خميس وجمعة، تأليف وإخراج شوقي حجاب، موسيقى وألحان فاروق الشرنوبى، عرايس وديكور آيات خليفة، وتدور أحداثه حول نمر يعيش فى حالة كسل ونوم دائم، فيصيبه المرض بسبب

قلة تناول الطعام، ويبدأ حجمه فى الصغر، حتى يظنه البعض كلبًا أو قطًّا صغيرًا.

وعلى خشبة المسرح الكوميدى تعرض مسرحية «حب رايح جاي» كل أيام الخميس والجمعة والسبت، بطولة رشوان توفيق، أحمد صيام، ميدو عادل، دنيا عبدالعزيز، ميسرة، فاطمة عادل، محمد حسنى، محمود فتحى، تأليف سامح عثمان،إخراج ياسر صادق، وتدور أحداث المسرحية حول فكرة الحب وتأثيره فى لمَّ شمل سواء الأسرة أو المجتمع بأشكال مختلفة وفى قالب كوميدي.

وعلى جانب آخر تنتظر بعض الفرق المسرحية إعداد مديريها خطتهم المسرحية، بعد توليهم مناصب إدارة الفرق مثل فرقة المسرح القومى، والكوميدى، والحديث، الذين تغيَّر مديروهم خلال الأيام القليلة الماضية.