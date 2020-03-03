42 عامًا على رحيل زينات صدقي

42 عامًا مرَّت على رحيل فنانة كوميدية من طراز نادر ورفيع للغاية، زينات صدقى التى أمتعت الملايين بعشرات الأفلام التى تجسد الكوميديا الراقية، حيث اشتهرت بخفة الظل الشديدة وحضورها الطاغى على الشاشة. أدوارها محفوظة فى وجدان الملايين، من ينسى دورها

الرائع شخصية «ترتر» فى فيلم «شارع الحب»، وحدِّث ولا حرج عن تألقها فى أفلام: «إسماعيل يس فى الأسطول، المليونير، إسماعيل يس فى البوليس، أنا وحبيبى، موعد مع الحياة، دهب، صاحبة العصمة، أيامنا الحلوة، معبودة الجماهير»، وآخر أفلامها «بنت اسمها محمود» عام 1976.

الجدير بالذكر أن الفنانة الراحلة كرَّمها الرئيس الراحل أنور السادات فى أول عيد للفن عام 1976، ولم تكن تملك ثمن الفستان، وحينما قابلها الرئيس الراحل أعطاها رقم تليفونه الخاص وأعطاها الحرية أن تتصل به وقتما تشاء وذلك حتى رحيلها يوم 2 مارس 1978.