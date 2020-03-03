تصدر المنتج ياسر خليل، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية ومصر، وذلك بعد أن نجح في الحصول على حكم قضائي ضد حسام حبيب، زوج شيرين عبد الوهاب.

وعمل خليل مديرا لأعمال شيرين لفترة طويلة، إلا أنه

ترك العمل معها بعد نشوب اختلافات بينهما، تطورت إلى تهديد زوجها له على حد قوله، ما أدى إلى رفع قضية عليه والحصول على حكم.

وقضت محكمة القاهرة الجديدة، بمعاقبة الفنان حسام حبيب، بالحبس لمدة عام، في القضية المتهم فيها بالشروع في قتل المنتج ياسر خليل، أمام منزله، بعدما أشهر سلاحًا في وجهه.

وسبق للمنتج ياسر خليل أن تقدم ببلاغ ضد حسام حبيب، خلال ديسمبر الماضي، بعدما توجه وآخرون إلى منزل خليل، وتعدوا عليه بالضرب، ما تسبب في إصابته.

من جانبها حددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، جلسة 9 أبريل المقبل لنظر الاستئناف المقدم من الفنان حسام حبيب، على حكم الحبس الصادر ضده في جنحة ضرب ضد المنتج ياسر خليل.

وفي 2017 تعرضت سيارة ياسر خليل المستشار الفنى لشرين وقتها للسرقة، إذ فوجئ بكسر زجاج سيارته وسرقة محتوياتها ومن بينها سيديهات وفلاشات كانت عليها الأغنيات التى اختارتها شيرين مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين لتضمها لألبومها الجديد في ذلك الوقت.

وفي 2015 انتشرت عدة بشأن ارتباط شيرين، بمدير أعمالها ومستشارها الفنى ياسر خليل.



ونشرت عبد الوهاب، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، صورة تجمعها بياسر خليل، وعلقت عليها قائلة: " ياسر هو اللى مسئول عن كل شغلى وانا بعتبره زى أخويا وأكتر".

ياسر خليل يتصدر تريندات السعودية بخناقة شيرين عبد الوهاب

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تصدر المنتج ياسر خليل، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية ومصر، وذلك بعد أن نجح في الحصول على حكم قضائي ضد حسام حبيب، زوج شيرين عبد الوهاب.

وعمل خليل مديرا لأعمال شيرين لفترة طويلة، إلا أنه

ترك العمل معها بعد نشوب اختلافات بينهما، تطورت إلى تهديد زوجها له على حد قوله، ما أدى إلى رفع قضية عليه والحصول على حكم.

وقضت محكمة القاهرة الجديدة، بمعاقبة الفنان حسام حبيب، بالحبس لمدة عام، في القضية المتهم فيها بالشروع في قتل المنتج ياسر خليل، أمام منزله، بعدما أشهر سلاحًا في وجهه.

وسبق للمنتج ياسر خليل أن تقدم ببلاغ ضد حسام حبيب، خلال ديسمبر الماضي، بعدما توجه وآخرون إلى منزل خليل، وتعدوا عليه بالضرب، ما تسبب في إصابته.

من جانبها حددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، جلسة 9 أبريل المقبل لنظر الاستئناف المقدم من الفنان حسام حبيب، على حكم الحبس الصادر ضده في جنحة ضرب ضد المنتج ياسر خليل.

وفي 2017 تعرضت سيارة ياسر خليل المستشار الفنى لشرين وقتها للسرقة، إذ فوجئ بكسر زجاج سيارته وسرقة محتوياتها ومن بينها سيديهات وفلاشات كانت عليها الأغنيات التى اختارتها شيرين مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين لتضمها لألبومها الجديد في ذلك الوقت.

وفي 2015 انتشرت عدة بشأن ارتباط شيرين، بمدير أعمالها ومستشارها الفنى ياسر خليل.



ونشرت عبد الوهاب، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، صورة تجمعها بياسر خليل، وعلقت عليها قائلة: " ياسر هو اللى مسئول عن كل شغلى وانا بعتبره زى أخويا وأكتر".