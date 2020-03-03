نشرت الفنانة بسمة بوسيل صورة جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
علقت "بوسيل" على الصورة:" من مهارات التفكير الايجابية ألَا تسمح للآخرين أن يضعوا قيودهم المأساوية التيفرضوها على أنفسهم على مالك وأحلامك، فإن مصيرك الحقيقي لا يكمن في نظرتهم الضيقة ركز فقط على الحقائق التي بين يديك، وليس على الأحكام التي أصدرها الآخرين عليك ".
كما تخوض بسمة بوسيل، عالم الإخراج من خلال كليب صديقتها المطربة علياء حسنى، بعد اقتحامها عالم الغناء والأزياء، مشيرة إلى أن زوجها الفنان تامر حسنى دعمها وشجعها للالتحاق بكورسات في الإخراج لمدة 3 سنوات في لندن.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أول مشروع إخراج.. بسمة بوسيل تضع خطة للنجاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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