روتانا تقرر تعليق "سمرات الثمامة" مؤقتاً بسبب كورونا

أصدرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بياناً تشير به: "نود شركة روتانا أن تنوه لجمهورها الكريم إلى أنه بناءا على التعليمات قررت تعليق حفلات سمرات الثمامة مؤقتاً، تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على الصحة العامة في المملكة، متمنية للجميع السلامة والصحة والخير.



جاء ذلك بتوجيهات من معالي المستشار تركي الـ شيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، وضمن مفاجآت "شتاء الرياض"، تشهد منطقة

الثمامة في العاصمة السعودية الرياض، جلستان غنائيتان مميزتان تضافان لنجاحات "سمرات الثمامة" التي أقيمت مؤخرا ضمن "موسم الرياض" في "محمية الملك خالد الملكية"، وذلك من تنظيم وإشراف هرم شركات الانتاج "روتانا للصوتيات والمرئيات"

نجوم الجلستان، هم 6 مطربين سعوديين وخليجين.. مشوار من الاحترام والخبرة والحب والتقدير، حيث يجتمع في

الجلسة الاولى يوم الجمعة 6 مارس 2020 المطربون: عبد الله الرويشد وأحلام ومساعد البلوشي.

فيما يتحد في الجلسة الثانية يوم الجمعة 13 مارس 2020 ،المطربون: علي عبد الكريم وخالد عبد الرحمن و جابر الكاسر

وقد أظهرت "الهيئة العامة للترفيه" منطقة الثمامة موقع الحدثين، بشكل مبسط مبهر، وأسلوب مغاير عن النهج السائد في الحفلات الغنائية، حيث جهزت منطقة الثمامة بجلسات تحاكي الطابع الشعبي وسط "شبة النار"، وحضور فرق عرض بالزي الشعبي السعودي ، وتجمع الاصدقاء بعيدا عن المسارح والأضواء المبهرة