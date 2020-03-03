بالفيديو .. "دقيقة حداد علي إعلامنا" احدث أغاني إسلام خليل

طرح الفنان اسلام خليل أغنيته الجديدة"اوقفوا دقيقة حداد على اعلامنا"، عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي.

الاغنيةتتناول اسانتشار وشهرة أغاني المهرجانات و الذي حمل فيها خليل المسئولية لوسائل الإعلام التي اعطت الفرصة لتسليط الضوء علي هذا النوع من الغناء .

خليل قال في تصريحات خاصة "للوفد":" الهدف من

أغنيتي هو توضيح ان الإعلام هو السبب الرئيسي في انتشار وشهرة مغنيي وأغاني المهرجانات، وتسليط الضوء على مايقدمونه، واجراء المقابلات التليفزيونية أمام الملايين، بغرض ركوب الموجه فقط، دون الأخذ في الإعتبار عادات وتقاليد المجتمع، ومااعتاد الجمهور المصري على الاستماع إليه".

وتابع قائلاً:"يجب على جميع الجهات الإعلامية الحد من نشر هذا النوع من الأأغاني ، ومساعدة أصحابه في الشهرة المزيفة التي لاتليق بذوق المستمع، وعدم الإنصياع خلف أي مادة إعلامية دون دراستها جيداً.

يذكر أن خليل قد طرح مؤخراً أغنية لفيروس كورونا، يحذر فيها من الفيرس، بالإضافة إلى طرق الوقاية منه، وذلك عبر منشور على حسابه الرسمي على فيس بوك

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