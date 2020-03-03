علي جابر: " الثورة لن تموت و الثوار لن يكلوا"

ميرنا وليد - بيروت - اكّد الإعلامي اللبناني ​علي جابر​ على ان الثورة اللبنانية في وجه الطبقة السياسية الفاسدة في لبنان لن تموت، والثوار لن يملّون من المطالبة بحقوق الشعب.

وكتب علي جابر على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "بيقولوا الثورة رح تموت، ليش؟ هل انتفت اسبابها؟ هل انتهى الفساد ؟ هل استرجعوا الأموال المنهوبة ؟ هل صار في كهرباء؟ هل حلوا مشكلة النفايات، هل تغير الزعماء المطبقين على انفاس اللبنانيين؟ هل وقفوا هجرة الشباب و أوجدوا فرص عمل؟ الثورة لن تموت و الثوار لن يكلوا".

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