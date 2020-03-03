أنغام تبهر الجمهور بجلسة تصوير جديدة-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة المصرية ​أنغام​ صورا لها من جلسة تصوير جديدة أجرتها، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت أنغام في الصور مرتدية فستان أحمر طويل من تصميم المصمم اللبناني زهير مراد، وجعلت شعرها منسدلا على كتفيها، كما وضعت مكياج لائم إطلالتها.

الجدير ذكره ان أنغام كانت كشفت مؤخرا في حفلها بدار الاوبرا المصرية انها اصيبت بمرض دقيق يؤثر على جهازها التنفسي وبالتالي على صوتها في العام الماضي، وعلى الرغم من انها شفيت من ذلك الداء إلا أنها هذا العام تفاجأت بإصابتها بمرض إلتهاب الجيوب الأنفية وهو ما يؤثر بشكل كبير على صوتها.

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