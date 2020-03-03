بطل "اشرح ايها البحر السود" يساعد المهاجرين-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - انتشر مقطع فيديو لبطل مسلسل "​اشرح ايها البحر الأسود​" النجم التركي ​أولاش تونا​، يظهر قيامه بتقديم المساعدات عبر إمكانياته الخاصة للمهاجرين غير الشرعيين الذين ينتظرون عبور الحدود التركية عند نقطة بازاركولي الحدودية والتقاط الصور مع الأطفال، الأمر الذي اثار جدلا، وقد تم تداول الفيديو بشكل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

الجدير ذكره ان عدسات مصوري البابارتزي كانت قد التقطت صورا لأولاش تونا برفقة حبيبته جانسو عند خروجهما من السينما.

و حينها رفض اولاش ان تلتقط الصحافة صورا له مع حبيبته، قائلا لهم : "لن أعطيكم صورة أبدا، مستعد ان أنام هنا ولا نتصور معا".

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