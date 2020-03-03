ميرنا وليد - بيروت - انتقدت الممثلة اللبنانية ​كارمن لبس​ حصر الممثلات اللواتي تبلغن من العمر فوق الخمسين بأدوار الأم، في حين تقدرن على ان تلعبن عدة ادوار اخرى.

وكتبت كارمن لبس على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "بعدنا بدولنا مصرّين نحدّ الممثلة يلي فوق الخمسين بأدوار الأم، وقت اللي بعرف إنو فيي كون مرا عاشقة، متوحّدة، مغامرة، بتلعب مصارعة، خاينة، موسيقيّة، خوتة.. وحدة من النساء يلي منشوفن كل يوم بواقعنا و يلي قصصن مادّة درامية دسمة! أنا عمري 57 سنة و بعدني عمحارب لوصّل فنّي، و إنتي؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر كارمن لبس تكشف عن عمرها وتقول: "بعدني عمحارب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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