خمنوا من هذه الطفلة التي اصبحت ممثلة مصرية شهيرة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​ياسمين عبد العزيز​ صورة لها من مرحلة الطفولة، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

ولاقت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين، وجاءت التعليقات: "الحلو حلو من يومه"، "قمر العالم كله".

الجدير ذكره ان ياسمين عبد العزيز استأنفت مؤخرا تصوير مشاهدها في مسلسل "ونحب تاني ليه"، بعد تعافيها من نزلة برد شديدة تعرضت لها الأيام الماضية، منعتها من التصوير وأجبرتها على الراحة عدة أيام، وكانت تصوّر أعلى إحدى المراكب النيلية بملابس خفيفة.

المسلسل يناقش الكثير من قضايا المرأة، لعل أبرزها قضية إنفصال الأزواج، بالإضافة إلى تطرق السيناريو إلى قصص الحب التي يقابلها المرء في حياته.

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