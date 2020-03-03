تراند اليوم : متسبيش حلمك وإحنا معاكي .. أيتن عامر موهبة غناء تستحق الشهرة

نشرت الفنانة آيتن عامر من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة لها من داخل أحد استوديوهات تسجيل الأغانى.

وعلقت آيتن عامر على الصورة ” و انا فى المدرسة كان عندى مدرسة موسيقى اسمها مس سمر اثرت فيا بشكل كبير علمتنى العزف على كل الآلات الموسيقية و اولها كان الأكورديون مع انه كان اكبر منى أصلا”.

وأضافت آيتن عامر :” كنت وقتها فى تالتة ابتدائي و كنت بمشي طابور المدرسة كله و كنت كل يوم انا اللى بعزف النشيد الوطني و موسيقى التمارين و لما كان حد من الشباب بتوع الدرامز كان بيغيب او بيتأخر كانت مس سمر بتمسك الاوكورديون و انا كنت بستلم الدرامز ”

وأوضحت آيتن عامر: ” دة غير انى كنت بطلة حفلات المدرسة من اول فقرة الشعر الفرنساوى لحد استعراض الحب نادانى لحكيم ”

و تابعت ايتن عامر:” حببتنى فى الغنا جدا لدرجة ان كنت فعلا حلمى أكون مطربة و اعمل اغانى حلوة و فعلا لما كبرت و قبل ما امثل مضيت مع شركة إنتاج اغانى و نفذت أغنيتين بس قبل ما ننزلهم كنت ابتديت تمثيل و حسّيت انى موهبتك كممثلة اكبر كتير من الغنا و الحمد لله نجحت”

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وأشارت آيتن عامر ” بس أحد دلوقتى فى حاجة جوايا مش قادرة اخبيها اكتر من كدة ( انا نفسي اعمل اغانى حلوة ) و مش قادرة تنفذ الخطوة دى بصراحة ”

و تفاعل عدد كبير من متابعى ايتن عامر معها و جاءت ابرزالتعليقات :

صوتك حلو فعلا , انتى فنانة شاملة ربنا يوفقك , حققى حلمك و متسبهوش ”

يذكر أن آخر مشاركات آيتن عامر الدرامية مسلسل ” الاخ الكبير” بطولة محمد رجب تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج سينرجي، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين، منهم آيتن عامر، وهبة مجدي، ودينا فؤاد، ومحمد نجاتي، وأشرف زكي، وإيهاب فهمي، ومحمد عز، وأحمد حلاوة، وعبير صبري، ومحسن منصور، ومحمود حجازي.