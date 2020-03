منصة WAVO تستقبل شهر مار بـ10 أفلام ومسلسلات

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت منصة WAVO، عن تشكيلة جديدة تضم 5 مسلسلات و5 أفلام حائزة على جوائز، ستضمنها أجندتها خلال شهر مارس. وتضم قائمة المسلسلات الموسم الثالث من مسلسل Westworld.

ويسلط العمل الضوء على العلاقة التي تنشأ بين دولوريس وكيليب، كما تكتشف دولوريس المعاملة التي تتعرض لها الروبوتات في العالم الحقيقي. في هذه الأثناء، تجد مايف نفسها في حديقة ديلوس أخرى تتمحور حول فترة الحرب العالمية الثانية وتدور أحدثها في إيطاليا زمن الفاشية.

فيما يروي مسلسل The Plot Against America الذي يقدمه منتجو مسلسل The Wire، دراما تاريخية بديلة تحكي قصة فوز تشارلز ليندبيرغ في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ضد فرانكلين روزفلت في الأربعينيات وكيف حول الأمة إلى الفاشية.

في حين يقدم الموسم الرابع من مسلسل High Maintenance دراما كوميدية تحكي قصة رجل يعمل في توصيل المواد المخدرة وزبائنه في مدينة نيويورك، علماً أنه تتوافر أيضاً مجموعة كاملة تضم المواسم الأول والثاني والثالث.

Advertisements

وتضم القائمة الموسم الثالث من مسلسل The Sinner، حيث يحقق أمبروس (الذي يؤدي دوره بيل بولمان) خلال أحداث هذا الموسم في حادث سيارة مميت وقع في شمال مدينة نيويورك ليزيح الستار عن قضية محيرة أكبر بكثير. ويشارك أيضاً في بطولة المسلسل كل من مات بومر وكريس ميسينا.

في حين يتوافر مسلسل حب في إسطنبول هذا المسلسل بالدبلجة العربية وباللغة الأصلية، وهو من إنتاج مشترك روسي وتركي، ويبحث في المشاق والصعاب المرافقة لمحاولات الإنجاب وتحقيق السعادة الزوجية.

وتضم قائمة الأفلام Skyscraper، Fast & Furious Presents: Hobbs and Shaw، Us وهو فيلم تشويق وإثارة تشارك فيه الممثلة الفائزة بجائزة أوسكار لوبيتا نيونغو، ويقدم قصة عائلة تتعرض لهجوم من قبل مجموعة غريبة تتكون من أشخاص شبيهين لأفراد الأسرة.

وتتضمن القائمة فيلم الدراما Mary Magdalene الذي يشارك في بطولته كل من الممثل يواكين فينيكس الحائز على عدة جوائز والممثل شيواتال إيجيوفور والممثلة روني مارا، وكذلك فيلم Overboard وهو فيلم كوميدي حائز على جوائز من بطولة آنا فاريس وإيفا لونغوريا، ويحكي قصة صاحب يخت ثري يسقط من مركبه ويفقد ذاكرته.