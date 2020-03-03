محامي حسام حبيب يكشف حقيقة القبض عليه

متابعة بتجـــــــــرد: نفى المحامي حسام لطفي ما تردد أخيراً عن إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على موكله الفنان المصري حسام حبيب بعد صدور حكم حبسه لمدة عام في واقعة تعديه على المنتج ياسر خليل، وذلك في الدعوى التي أقامها الأخير وتحمل الرقم 16202 لعام 2019.
وقال لطفي في تصريحات صحفية له أن الحكم على موكله ابتدائي وليس نهائياً، حيث إنه استأنف على الحكم وتحددت لنظره جلسة 9 أبريل المقبل.
يذكر أن المنتج ياسر خليل قد اتهم حسام حبيب بالاستعانة بعدد من الأشخاص الذين أبرحوه ضرباً أمام منزله، وألحقوا به عدداً من الإصابات المختلفة.
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