بالفيديو – تفجير ومطاردات في برومو “الإختيار”

متابعة بتجــــــــــرد: كشف المنتج المصري تامر مرسي عن البرومو الدعائي الأول لمسلسل “الإختيار” للمخرج بيتر ميمي، وبطولة الفنان المصري أمير كرارة، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

وأظهر البرومو مشاهد تفجيرات ومطاردات لعمليات إرهابية، حيث يُجسد كرارة السيرة الذاتية للبطل أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صواعق، الذي استشهد في كمين “مربع البرث” بمدينة رفح عام 2017، وذلك أثناء تصديه لهجوم إرهابي في سيناء.

ويتناول المسلسل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.

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وفي سياق مختلف، أنهى كرارة تصوير عدد من المشاهد في مناطق الإسماعيلية وديكور المنزل ببيت المنسي، وأنشاص والتل الكبير، وعدد من مواقع التصوير، إلى جانب التصوير في الصحراء، على أن ينتقل بعدها لديكورات أخرى خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر التصوير في لبنان خلال الفترة المقبلة.

ويشارك في بطولة “الإختيار” أحمد العوضي، دينا فؤاد، أحمد فؤاد سليم، وإسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم آسر ياسين، محمد إمام، محمد رجب، صلاح عبدالله وإياد نصار.