متابعة بتجــــــــرد: تواصل الفنانة الأردنية مي سليم تصوير دورها في مسلسل Dox، الذي ينتمي إلى نوعية أعمال الـ7 حلقات، والمقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة.
وعلمت «الرؤية» أن سليم تقاضت 80 ألف جنيه عن هذه التجربة التليفزيونية، التي تدور حول عالم مواقع التواصل الاجتماعي، وتُقدم فيه الفنانة عدداً من مشاهد الحركة لأول مرة في مشوارها الفني.
ويشارك في البطولة ميدو عادل، ألفت عمر، محمد علي رزق، محمود حافظ وبسنت شوقي، من تأليف ورشة كتابية للسيناريست محمد الصفتي، وإخراج محمد الخبيري.
كانت هذه تفاصيل خبر هذا هو أجر مي سليم في مسلسل 7 حلقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.