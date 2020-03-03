هذا هو أجر مي سليم في مسلسل 7 حلقات

متابعة بتجــــــــرد: تواصل الفنانة الأردنية مي سليم تصوير دورها في مسلسل Dox، الذي ينتمي إلى نوعية أعمال الـ7 حلقات، والمقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة.

وعلمت «الرؤية» أن سليم تقاضت 80 ألف جنيه عن هذه التجربة التليفزيونية، التي تدور حول عالم مواقع التواصل الاجتماعي، وتُقدم فيه الفنانة عدداً من مشاهد الحركة لأول مرة في مشوارها الفني.

ويشارك في البطولة ميدو عادل، ألفت عمر، محمد علي رزق، محمود حافظ وبسنت شوقي، من تأليف ورشة كتابية للسيناريست محمد الصفتي، وإخراج محمد الخبيري.