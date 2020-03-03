أنغام تتألق بالأحمر في أحدث جلسة تصوير

متابعة بتجـــــــــرد: نشرت النجمة المصرية أنغام مجموعةً من الصور عبر حسابها الرسمي في موقع “إنستغرام”، من جلسة تصوير خضعت لها مؤخراً. وظهرت في هذه الجلسة بإطلالة أنيقة وجذابة، طغى عليها اللون الأحمر.

ارتدت أنغام فستاناً طويلاً، حمل توقيع مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد. وتميز بتصميمه ذي الأكمام القصيرة، وباستخدام نوعين من القماش. القسم العلوي حتى منطقة الوسط مصنوع من قماش الدانتيل الشفاف، المطرز بقطعٍ لامعة باللون نفسه. أما القسم الآخر، فاستخدم فيه الحرير الأأنيق. وأكملت أنغام أناقتها بارتداء حذاءٍ مفتوحٍ بكعبٍ عالٍ باللون الأسود، وزينت إصبعها بخواتم من الماس.

ظهرت أنغام بمكياجٍ تماشى تماماً مع إطلالتها، اختارت فيه ألواناً هادئة لأحمر الخدود وأحمر الشفاه. وفضلت أن يكون اللون من أحد درجات الـNude مع إضافة القليل من المُلمع، ما جعل شفتيها تبدوان أكثر امتلاء.

وأبرز المكياج عيني النجمة المصرية بصورةٍ ممتازة، إذ اعتمدت ستايل الـSmokey eyes مع رسم آيلاينر عريض قليلاً، وكثفت رموشها بالماسكارا فزادتهم طولاً.

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أطلت الفنانة أنغام بتسريحة شعرٍ مميزة وبسيطة في الوقت نفسه، اذ اكتفت برفع الجزء الأمامي قليلاً إلى االجانب الأيسر، وتركت بقية شعرها منسدلاً حول وجهها وعلى كتفيها.

يشار إلى أن أنغام أحيت قبل أيامٍ قليلة حفلاً فنياً في الكويت، ضمن فعاليات مهرجان هلا فبراير 2020 على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.

وسبق ذلك بأسبوع ظهورها في حفلٍ آخر في الكويت أيضاً، ضمن احتفالات اليوم الوطني للدولة في محافظة الأحمدي.