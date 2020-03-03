خاص- حقيقة دخول نانسي عجرم المنافسة الرمضانية؟

علم موقع “الخليج 365” ان النجمة اللبنانية نانسي عجرم قد تدخل المنافسة الرمضانية بغنائها شارة مسلسل “نساء من ذهب” الذي يلعب بطولته ناديا الجندي، نبيلة عبيد، سميحة ايوب، لبلبة، هالة فاخر، سهر الصايغ، أحمد فهمي، روجينا، بيومي فؤاد وغيرهم.

وبإتصال مع مكتب نانسي عجرم، أكدوا لنا ان الخبر لم يتأكد بعد لأسباب لوجستية، كما أن الأغنية لم يتم الانتهاء من كتابتها ولم يتم تلحينها أو تسجيلها حتى كتابة هذه السطور. وأشار المكتب ان هناك اموراً لوجستية لم يتم الانتهاء منها حتى يتم الاتفاق النهائي.

فهل يتم الاتفاق قريباً وتدخل نانسي المنافسة الرمضانية في العمل المأخوذ عن فورما أميركية بعنوان Golden Girls، ويعمل على النسخة المصرية السيناريست أمين جمال وورشته على كتابته، من اخراج وائل إحسان ويضم نخبة من أهم الأسماء في عالم الدراما. ومن انتاج شركة صادق الصبّاح.